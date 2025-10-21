پخش زنده
همزمان با هفته تربیت بدنی، زنگ ورزش صبحگاهی در مدارس مشهد نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در چهارمین روز از هفته تربیتبدنی و ورزش، زنگ ورزش صبحگاهی طی مراسمی در یکی از مدارس ابتدایی دخترانه شهر مشهد نواخته شد. در این مراسم، حسینی فرماندار، امیر زارعی سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان خراسان رضوی و جمعی از مسئولان ادارهکل آموزش و پرورش و مدیران ورزشی استان حضور داشتند.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان خراسان رضوی در این مراسم گفت: زنگ ورزش و فعالیتهای بدنی در مدارس، نهتنها به سلامت دانشآموزان کمک میکند، بلکه زمینهساز پرورش استعدادهای ورزشی و شناسایی قهرمانان آینده کشور است.
امیر زارعی افزود: توسعه ورزش دانشآموزی و ارتباط مؤثر بین آموزشوپرورش و ادارهکل ورزش و جوانان، مسیر کشف و پرورش نخبگان ورزشی در سنین پایه را هموارتر میسازد.
ترویج ورزش در میان دانشآموزان و تقویت نشاط و پویایی در فضای مدارس از اهداف برگزاری مراسم زنگ ورزش صبحگاهی است.
از ۲۶ مهر تا دوم آبان، هفته تربیت بدنی نامگذاری شده است.