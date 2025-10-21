به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ،، حکمت الله اردشیری گفت:جاده ارتباطی قلعه رئیسی ـ دیشموک یکی از جاده های پرتردد در شهرستان کهگیلویه است که ارتباط دو بخش قلعه رئیسی و دیشموک را برقرار می‌کند.

وی افزود: طرح روکش آسفالت و اصلاح نقاط حادثه خیز جاده قلعه ریسی به دیشموک با مساعدت ۱۸ میلیارد تومانی بنیاد علوی پس از وقفه در عملیات اجرایی رفع نقاط حادثه خیز منطقه رودچک در آستانه تکمیل هست.

اردشیری افزود:این طرح در دو مرحله و با مشارکت سازمان راهداری در تامین قیر ۱۵ کیلومتر لکه گیری و روکش آسفالت از خروجی شهر قلعه ریسی تا امامزاده میرسالار (ع) و حذف ۵ پیچ حادثه خیز ، احداث یک دستگاه پل ۳۵ متری با خاکبرداری و خاکریزی زیاد اجرا شده است.