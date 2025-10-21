به گفته مصطفی طاهری، نایب رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس با تصویب طرح ملی هوش مصنوعی و آغاز به کار سازمان ملی هوش مصنوعی، دستگاه‌هایی که در زمینه هوش مصنوعی فعالیت دارند، به کار خود ادامه می‌دهند، اما موازی کاری کم می‌شود.

مصطفی طاهری، نایب‌رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما اظهار داشت: با تصویب طرح ملی هوش مصنوعی، دستگاه‌هایی که در زمینه هوش مصنوعی فعالیت دارند باید به کار خود ادامه دهند و هیچ توقفی در فعالیت‌های جاری آنها ایجاد نخواهد شد. دستگاه‌هایی نیز که تاکنون اقدامی نکرده‌اند، موظف به آغاز فعالیت هستند.

نایب‌رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس با اشاره به کاهش موازی‌کاری‌ها و افزایش بهره‌وری افزود: سازمان ملی هوش مصنوعی با نظارت و پیگیری، تلاش خواهد کرد تا فعالیت‌ها با طرح ملی هوش مصنوعی هم‌راستا باشند. در حال حاضر، هیچ مغایرتی میان فعالیت‌های موجود و مفاد طرح دیده نمی‌شود. این سازمان نقش رصدکننده و تسهیل‌گر را ایفا خواهد کرد، به‌ویژه تسهیل در ورود بخش خصوصی در حوزه هوش مصنوعی.

طاهری درخصوص ماده سوم طرح ملی هوش مصنوعی عنوان کرد: ماده سوم به‌زودی در دستور بررسی صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت و طبق برنامه‌ریزی، یکشنبه هفته آینده روند بررسی آن ادامه می‌یابد. این ماده درباره تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی است و ماده چهارم به وظایف این سازمان اختصاص دارد که شامل دو حوزه بنیادین و تنظیم‌گری است. سایر مواد طرح نیز به موضوعاتی، چون تربیت نیروی انسانی (وزارت علوم)، داده‌ها، ارتباطات بین‌الملل، مسائل مالیاتی و گمرک می‌پردازند.

هرگونه پیشنهاد مغایر با ساختار سازمان ملی هوش مصنوعی در ماده سوم طرح مردود است

نایب‌رئیس فراکسیون هوش مصنوعی درباره جلسه پیشین صحن علنی مجلس یادآور شد: با توجه به اینکه دبیر شورای راهبری هوش مصنوعی، رئیس سازمان ملی هوش مصنوعی تعیین شده، هرگونه پیشنهاد مغایر با ساختار این سازمان در ماده سوم مردود است. در واقع، ماده دوم علاوه بر تصویب شورای ملی راهبری، به‌نوعی تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی را نیز تأیید کرده است. شورای ملی راهبری هوش مصنوعی باید با ۲۴ عضو تشکیل شود. یکی از اعضا که مورد تأکید قرار گرفت و در صحن رأی آورد، رئیس سازمان ملی هوش مصنوعی است که به‌عنوان دبیر این شورا فعالیت خواهد کرد.

کلیات این طرح ۱۴ ماده‌ای، خردادماه امسال در صحن علنی مجلس تصویب شده است.