شکستگی خط آبرسانی به بیش از ۳۰ روستای شادگان مرمت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر امور آبرسانی بندرامام خمینی گفت: خط لوله ۴۰ اینچ آبرسانی به شهرستان شادگان نقش محوری و ویژهای در تأمین پایدار آب بیش از ۳۰ روستا و همچنین مسئولیت تأمین آب مورد نیاز مجتمع صنعتی مهم و استراتژیک فولاد شادگان را نیز بر عهده دارد.
هادی راشدی افزود: در راستای حفظ پایداری انتقال آب و جلوگیری از هرگونه وقفه در آبرسانی عملیات ترمیم سه نقطه آسیبدیده این خط در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: گروههای تعمیرات با تلاشهای بی وقفه، جهادی و شبانهروزی خود فرآیند تعمیر و بازسازی نقاط معیوب را انجام و خط لوله ۴۰ اینچ در کمترین زمان ممکن در مدار بهره برداری قرارگرفت.