بازیکنان تیم هندبال هپکو در برابر سپاهان حاضر به انجام بازی نشدند و نارضایتی خود را از شرایط باشگاه به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دیدار تیم‌های هپکوی اراک و سپاهان در هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های ایران که قرار بود عصر امروز، سه‌شنبه ۲۹ مهر در سالن هپکو اراک برگزار شود، به علت حضور نیافتن تیم میزبان برگزار نشد.

تیم هندبال سپاهان در پایان هفته سوم لیگ برتر با کسب شش امتیاز و تفاضل‌گل بهتر نسبت به مس کرمان و ساپیا در صدرجدول قرار داشت و هپکو اراک بدون کسب امتیاز در رده نهم جدول یازده تیمی مسابقات ایستاده بود.

سوت آغاز مسابقه توسط داور این مسابقه در شرایطی به صدا درآمد که تیم هپکو درون زمین نبود و احتمالا می‌رود بدین ترتیب براساس قوانین هندبال، سپاهان با نتیجه فنی ۱۰ بر صفر پیروز این دیدار اعلام شد. البته باید کمیته‌انضباطی فدراسیون درباره نتیجه‌اش تصمیم بگیرد.