به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نشست مشترک مجمع نمایندگان استان با رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی عصر امروز برگزار شد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این نشست با تأکید بر ضرورت هماهنگی و تعامل مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس، خواستار هم‌افزایی بیشتر در جهت حل مشکلات استان و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای شد.

نمایندگان حاضر نیز ضمن ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود در حوزه‌های مختلف، بر حمایت همه‌جانبه از طرح‌های اولویت‌دار استان و رفع موانع موجود تأکید کردند.

در این نشست مسائل کلان توسعه‌ای استان، طرحهای عمرانی در دست اجرا، چالش‌های موجود در حوزه‌های اقتصادی و زیرساختی و همچنین راهکار‌های تسریع در روند خدمت‌رسانی به مردم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.