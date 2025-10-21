به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ محمد مهدی خانی با اعلام جزئیات این خبر گفت: در پی تشدید اقدامات حفاظتی و مقابله با قاچاق، ماموران انتظامی در حین گشت زنی به دو دستگاه کامیون مشکوک و آنها را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران با هماهنگی قضایی در بازرسی از این خودرو‌ها، ۳۲ تن چوب فاقد مجوز را کشف، که برابر نظریه کارشناسان مربوطه ارزش تقریبی آن ۸ میلیارد ریال برآورد شده است.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در این رابطه دو نفر دستگیر شد، بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان در پایان از مردم خواست، در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.