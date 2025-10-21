پخش زنده
امروز: -
شبکه ملی دوراپزشکی درمان ناباروری جهاد دانشگاهی قم به منظور ارائه خدمات از راه دور به متقاضیان و کاهش هزینه و زمان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس جهاد دانشگاهی کشور در این آیین گفت: این مرکز با هدف گسترش خدمات تخصصی ناباروری و تحقق عدالت در دسترسی به خدمات درمانی از راه شبکه ملی دوراپزشکی راهاندازی شده است.
علی منتظری افزود: مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی قم بهعنوان مرکز مادر این شبکه، از طریق بستر اینترنت و فناوریهای نوین ارتباطی با مراکز جهاد دانشگاهی و درمانی سراسر کشور در ارتباط خواهد بود تا خدمات مشاوره، تشخیص و تدوین پروتکلهای درمانی بهصورت غیرحضوری و هماهنگ انجام شود.
وی افزود: در بسیاری از مناطق کشور امکانات تخصصی، تجهیزات آزمایشگاهی و مراکز ناباروری وجود ندارد، اما با بهرهگیری از این شبکه، پزشکان مناطق مختلف میتوانند با متخصصان قم همکاری کنند و پرونده بیماران با حفظ محرمانگی در اختیار هر دو مرکز قرار گیرد تا پروتکل درمانی لازم تدوین و در همان منطقه اجرا شود.
راهاندازی شبکه ملی دوراپزشکی درمان ناباروری اقدامی نوآورانه
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، هم راهاندازی شبکه ملی دوراپزشکی درمان ناباروری اقدامی نوآورانه دانست و گفت: این شبکه میتواند به تحقق عدالت در سلامت و تسهیل دسترسی خانوادهها به خدمات درمانی پیشرفته کمک کند.
مسعود حبیبی افزود: یکی از اهداف وزارت بهداشت گسترش زیرساختهای فناورانه در حوزه درمان است تا بیماران در نقاط مختلف کشور، بدون نیاز به مراجعه حضوری، از خدمات تخصصی بهرهمند شوند. توسعه این نوع از مراکز میتواند ضمن صرفهجویی در هزینه و زمان، به ارتقای کیفیت خدمات سلامت و افزایش نرخ موفقیت درمان ناباروری منجر شود.
مرکز دوراپزشکی درمان ناباروری جهاد دانشگاهی قم در حال حاضر با ۴ مرکز دیگر در شهرهای آمل، گلپایگان، رامسر و رباطکریم در ارتباط است و به مراجعه کنندگان خود خدماتی از راه دور ارائه میکند.