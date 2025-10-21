پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه دستاوردهای بنیاد علوی در خوزستان گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجری طرحهای بنیاد علوی در خوزستان گفت: در بیست ماهه گذشته این بنیاد در استان ۵ هزار و ۳۰۰ طرحهای مختلف اشتغالزا را اجرا کرده است.
مصطفی باندری با اشاره به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای بنیاد علوی در استان ادامه داد: در این نمایشگاه آخرین طرحهایی که با حمایت بنیاد علوی در مناطق مختلف استان اجرا شده است، در معرض دید قرار گرفته است.
وی همچنین از برپایی اردو جهادی در جهت درمان بیماران مددجو همزمان با برگزاری این نمایشگاه در اهواز خبر داد.