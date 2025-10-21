به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین، تیم کبدی جوانان پسر کشورمان در پنجمین بازی خود با نتیجه ۴۶ _ ۲۹ به هند باخت. ملی پوشان جوان کشورمان فردا مقابل سریلانکا به میدان می‌روند. شاگردان موسوی پیش از این، مقابل تیم‌های پاکستان، تایلند و بحرین پیروز شدند و به بنگلادش باختند.

سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در منامه بحرین برگزار می‌شود و تیم‌های کبدی (دختر و پسر) کشورمان نخستین بار در این رقابت‌ها شرکت می‌کنند.