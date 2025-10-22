تغییر ساعت پخت نانواییهای ایلام در نیمه دوم سال
با هدف مدیریت تولید و عرضه نان، صرفهجویی در مصرف انرژی و بهبود خدماترسانی به شهروندان، ساعت کاری نانواییهای استان ایلام در ششماهه دوم سال تغییر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «سجاد غلامی» مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام گفت: طبق مصوبه شورای آرد و نان استان، زمان فعالیت واحدهای نانوایی از ابتدای نیمه دوم سال جاری به شرح زیر تنظیم شده است:
شیفت صبح: از ساعت ۶:۳۰ تا ۸:۰۰
شیفت ظهر: از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲:۰۰
شیفت عصر: از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۳۰
وی هدف از این تغییر را تنظیم بازار نان و بهینهسازی مصرف انرژی عنوان کرد و افزود: دستگاههای اجرایی مرتبط موظفاند بر اجرای دقیق این مصوبه نظارت داشته باشند.
غلامی تأکید کرد: هرگونه تغییر در ساعت فعالیت نانواییها باید تنها با هماهنگی فرمانداریها و کارگروه آرد و نان شهرستانها انجام شود.