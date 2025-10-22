تغییر ساعت پخت نانوایی‌های ایلام در نیمه دوم سال

با هدف مدیریت تولید و عرضه نان، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان، ساعت کاری نانوایی‌های استان ایلام در شش‌ماهه دوم سال تغییر کرد.