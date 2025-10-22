پخش زنده
نام قهرمان المپیک پاریس در سایت کمیته بین المللی المپیک (IOC)، در میان اسامی شاخص رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان - چین میدرخشد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سایت کمیته بین المللی المپیک در جدیدترین گزارش خبری خود به رویداد مهم بیست و هفتمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی جهان به میزبانی شهر ووشی در کشور چین پرداخته است.
این سایت ضمن اعلام برنامه مسابقات؛ به حضور ستارگان در قهرمانی جهان پرداخته که نام ستاره ایرانی نیز در این گزارش دیده میشود.
کمیته بین المللی المپیک در این باره نوشت: حضور آرین سلیمی، دارنده مدال طلای المپیک، در رقابتهای قهرمانی جهان که از دوم تا هشتم آبان در ووشی چین برگزار میشود، در کنار سایر ستارگان رسماً تأیید شده است. این ورزشکار برجسته در کنار چهرههای سرشناسی همچون یو-جین کیم، ویویانا مارتون، فیراس کاتوسی و آلیسا لوقان، به عنوان یکی از ستارگان اصلی این رویداد مهم جهانی حضور خواهد داشت.
بیست و هفتمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی جهان دوم تا هشتم آبان به میزبانی چین در سالن «تای هو» مرکز نمایشگاهی شهر ووشی با حضور ۹۹۲ تکواندوکار از ۱۴۰ کشور برگزار خواهد شد.