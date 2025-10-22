پخش زنده
ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۲ فرایند و شرایط داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستا را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ پیرو اطلاعیه شماره «۱» ستاد انتخابات کشور و در اجرای قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور به آگاهی هم میهنان عزیز میرساند، مقرر است انتخابات هفتمین دوره شوراهای مذکور در روز جمعه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ برگزار شود.
به همین منظور ثبتنام از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی روستا از روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ تا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ جمعاً به مدت ۷ روز به عمل خواهد آمد.