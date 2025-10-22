پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: پیشرفت فیزیکی طرح تعریض ۱۳ کیلومتر از جاده دزفول به شوشتر بوده و برنامهریزی برای تسریع این طرح انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روحالله عمادی در جریان بازدید از طرحهای راه و شهرسازی دزفول پیشرفت فیزیکی طرح تعریض ۱۳ کیلومتر از جاده دزفول به شوشتر را مطلوب خواند و گفت: برنامهریزی لازم برای تسریع این طرح انجام شده و احداث پل سیاه منصور در مرحله انتخاب پیمانکار است.
وی افزود: احداث پل سیاه منصور به عنوان راهکاری برای رفع گره ترافیکی در دستور کار قرار گرفته که مطالعات آن انجام شده و امید است با احداث این پل، مسیر ورودی شوشتر بهبود یابد.
عمادی درخصوص مسیر شوشتر به دزفول گفت: این مسیر به عنوان یکی از مسیرهای پرتردد مطرح است که تصادفهای زیادی همراه با کشته دارد از این رو برنامه ریزیها انجام شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان تصریح کرد: امید است در سال ۱۴۰۵ بخشی از این جاده را افتتاح و آن را به عنوان یک مسیر پدافند از پلیسراه ملاثانی تا اندیمشک و آزادراه تهران به اتمام برسانیم تا شمال خوزستان از این وضعیت سخت راهها خارج شود.
وی میگوید: برای تعریض جاده آوج-صفی آباد- میانرود نیز برنامهریزی شده و در حال انتخاب پیمانکار هستیم؛ امیدواریم با دید مثبت وزیر راه و شهرسازی نسبت به خوزستان بتوانیم در حوزه راه روستایی نیز اقدامات خوبی انجام دهیم.
عمادی درخصوص اجرای طرح نهضت مسکن ملی دزفول بیان داشت: طرح ۷۶۴ واحدی مهرشهر در مراحل پایانی است و قرار است با کمک شهرداری آسفالت و تحویل واحدها انجام شود.
مدیر کل راه و شهرسازی خوزستان رفع مشکل اخذ تسهیلات برای بقیه واحدها را یادآور شد و بیان کرد: بانکهای عامل مسکن، ملی و تجارت جهش خوبی در خصوص ارایه تسهیلات به متقاضیان نسبت به نشست قبل داشتند.
روح الله عمادی افزود: قرار است نشستی با حضور فرماندار و کارگزار راه و شهرسازی با ۲ بانک دیگر که وضعیت خوبی نداشتند، برگزار شود و با انعقاد یک قرارداد، شاهد رشد قابل قبولی در این حوزه باشیم.
وی عنوان کرد: پیشرفت فیزیکی و مالی نهضت ملی مسکن در دزفول خوب است؛ تقاضا میشود متقاضیان نیز به موازات بانکها سهم آورده را تامین کنند.
عمادی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی طرح نهضت ملی مسکن رصد میشود، ادامه داد: سیاست دولت به سمت گروههای ساخت است؛ زمین تحویل داده میشود و متقاضیان خودشان با سازنده قرارداد میبندند.
این مقام مسئول میگوید: طبق قانون بالادستی، اگر طی ۶ ماه پروانه ساختمانی و ظرف ۱۸ ماه عملیات ساختمانی توسط متقاضی انجام نشود زمین از آنها مسترد و به متقاضی واجد شرایط واگذار خواهد شد.
وی دزفول را یکی از قطبهای اصلی طرح نهضت ملی مسکن دانست و افزود: ادارات خدمات رسان نیز خدمات لازم را ارایه کردهاند؛ مجموعه راه و شهرسازی نیز با برنامه ریزی انجام شده گرهها را شناسایی و روند رو به رشدی برای رفع آنها طی کرده است.