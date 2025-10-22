پخش زنده
هفته سوم فوتبال لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۲۶ – ۲۰۲۵ دیشب آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
بارسلونا ۶ – ۱ المپیاکوس یونان (گلهای بارسا: فرمین لوپس ۷، ۳۹ و ۷۶، لمین یامال ۶۸ – پنالتی و مارکوس رشفورد ۷۴ و ۷۹)
غیرت آلماتی قزاقستان ۰ – ۰ پافوس یونان
آرسنال انگلیس ۴ – ۰ آتلتیکومادرید اسپانیا (گلها: گابریل ماگالائش در دقیقه ۵۷، گابریل مارتینلی ۶۴ و ویکتور گوکرش ۶۷ و ۷۰)
اف ث کپنهاگن دانمارک ۲ – ۴ بوروسیا دورتموند آلمان (گلهای دورتموند: فلیکس نمچا ۲۰ و ۷۶، رامی بن سبعینی ۶۱ – پنالتی و فابیو سیلوا ۸۷)
بایرلورکوزن آلمان ۲ – ۷ پاری سن ژرمن فرانسه (گلهای پاریس ویلیان پاچو در دقیقه ۷، دزیره دو ۴۱ و ۳ + ۴۵، خویچا واراتسخلیا ۴۴، نونو مندش ۵۰، عثمان دمبله ۶۶ و ویتینا ۹۰)
نیوکاسل یونایتد انگلیس ۳ – ۰ بنفیکا پرتغال
آیندهوون هلند ۶ – ۲ ناپولی ایتالیا (گلهای ناپولی: اسکات مک تامینای ۳۱ و ۸۶)
ویارئال اسپانیا ۰ – ۲ منچسترسیتی (گلها: ارلینگ هالند در دقیقه ۱۷ و برناردو سیلوا ۴۰)
اونیون سن ژیلوآز بلژیک ۰ – ۴ اینتر ایتالیا (گلها: دنزل دومفریز ۴۱، لائوتارو مارتینس ۱ + ۴۵، هاکان چالهان اوغلو ۵۳ – پنالتی و فرانچسکو اسپوزیتو ۷۶)
برنامه – چهارشنبه ۳۰ مهر:
آتلتیک بیلبائو اسپانیا – قره باغ جمهوری آذربایجان
گالاتاسرای ترکیه – بودوگلیمت نروژ
موناکو فرانسه – تاتنهام انگلیس
آتالانتا ایتالیا – اسلاویا پراگ چک
چلسی – آژاکس هلند
آینتراخت فرانکفورت آلمان – لیورپول
بایرن مونیخ – کلوب بروخه بلژیک
رئال مادرید – یوونتوس
اسپورتینگ لیسبون پرتغال – المپیک مارسی فرانسه
در جدول لیگ قهرمانان اروپا تیمهای ۹ امتیازی پاری سن ژرمن، اینتر و آرسنال اول تا سوم هستند.