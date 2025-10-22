به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

بارسلونا ۶ – ۱ المپیاکوس یونان (گل‌های بارسا: فرمین لوپس ۷، ۳۹ و ۷۶، لمین یامال ۶۸ – پنالتی و مارکوس رشفورد ۷۴ و ۷۹)

غیرت آلماتی قزاقستان ۰ – ۰ پافوس یونان

آرسنال انگلیس ۴ – ۰ آتلتیکومادرید اسپانیا (گل‌ها: گابریل ماگالائش در دقیقه ۵۷، گابریل مارتینلی ۶۴ و ویکتور گوکرش ۶۷ و ۷۰)

اف ث کپنهاگن دانمارک ۲ – ۴ بوروسیا دورتموند آلمان (گل‌های دورتموند: فلیکس نمچا ۲۰ و ۷۶، رامی بن سبعینی ۶۱ – پنالتی و فابیو سیلوا ۸۷)

بایرلورکوزن آلمان ۲ – ۷ پاری سن ژرمن فرانسه (گل‌های پاریس ویلیان پاچو در دقیقه ۷، دزیره دو ۴۱ و ۳ + ۴۵، خویچا واراتسخلیا ۴۴، نونو مندش ۵۰، عثمان دمبله ۶۶ و ویتینا ۹۰)

نیوکاسل یونایتد انگلیس ۳ – ۰ بنفیکا پرتغال

آیندهوون هلند ۶ – ۲ ناپولی ایتالیا (گل‌های ناپولی: اسکات مک تامینای ۳۱ و ۸۶)

ویارئال اسپانیا ۰ – ۲ منچسترسیتی (گل‌ها: ارلینگ هالند در دقیقه ۱۷ و برناردو سیلوا ۴۰)

اونیون سن ژیلوآز بلژیک ۰ – ۴ اینتر ایتالیا (گل‌ها: دنزل دومفریز ۴۱، لائوتارو مارتینس ۱ + ۴۵، هاکان چالهان اوغلو ۵۳ – پنالتی و فرانچسکو اسپوزیتو ۷۶)

برنامه – چهارشنبه ۳۰ مهر:

آتلتیک بیلبائو اسپانیا – قره باغ جمهوری آذربایجان

گالاتاسرای ترکیه – بودوگلیمت نروژ

موناکو فرانسه – تاتنهام انگلیس

آتالانتا ایتالیا – اسلاویا پراگ چک

چلسی – آژاکس هلند

آینتراخت فرانکفورت آلمان – لیورپول

بایرن مونیخ – کلوب بروخه بلژیک

رئال مادرید – یوونتوس

اسپورتینگ لیسبون پرتغال – المپیک مارسی فرانسه

در جدول لیگ قهرمانان اروپا تیم‌های ۹ امتیازی پاری سن ژرمن، اینتر و آرسنال اول تا سوم هستند.