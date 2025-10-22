پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسعود مداح وکیل شاکیان پرونده رسیدگی به اتهامهای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین گفت: این سازمان، در خارج از کشور، موسسات تامین مالی متعددی با پوشش خیریه دارد که صرف خرید سلاح برای ترور میشود.
وکیل شاکیان پرونده رسیدگی به اتهامهای سازمان منافقین افزود:دادگاه رسیدگی به اتهامهای این گروهک، قراری را مبنی بر توقیف اموال این سازمان صادر کرده است.