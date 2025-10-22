وکیل شاکیان پرونده رسیدگی به اتهام‌های سازمان منافقین گفت: این سازمان، در خارج از کشور، موسسات تامین مالی متعددی با پوشش خیریه دارد که صرف خرید سلاح برای ترور می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسعود مداح وکیل شاکیان پرونده رسیدگی به اتهام‌های سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین گفت: این سازمان، در خارج از کشور، موسسات تامین مالی متعددی با پوشش خیریه دارد که صرف خرید سلاح برای ترور می‌شود.

وکیل شاکیان پرونده رسیدگی به اتهام‌های سازمان منافقین افزود:دادگاه رسیدگی به اتهام‌های این گروهک، قراری را مبنی بر توقیف اموال این سازمان صادر کرده است.