به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی از استقبال گردشگران خارجی از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری استان خراسان جنوبی در پاییز خبر داد.

عرب افزود: روستای جهانی اصفهک میزبان یک گروه ۸ نفره گردشگران خارجی از کشور‌های ایرلند، آلمان، آمریکا، آفریقای جنوبی و کانادا است که به مدت یک شب در دومین روستای جهانی گردشگری ایران اقامت خواهند داشت.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای مهر ، این تور چهارمین گروه گردشگران خارجی هستند که جاذبه‌های بی‌نظیر استان را به عنوان مقصد سفر خود انتخاب کرده‌اند.

عرب گفت: گردشگران خارجی ورودی به استان در مهرماه از کشور‌های کانادا، انگلستان، هند، یونان، آلمان، آفریقای جنوبی، استرالیا و آمریکا بوده‌اند.

به گفته وی امنیت و آرامش در کنار ظرفیت‌های فرهنگی بکر در حوزه گردشگری و جاذبه‌های متعدد و قابل اتکا در ابعاد جهانی و مردمی خونگرم و مهمان‌نواز مسیر توسعه گردشگری خارجی در استان را هموار و باعث علاقه و میل گردشگران از اقصی نقاط دنیا برای سفر به یکی از ناشناخته‌ترین استان‌های کشور عزیزمان ایران یعنی خراسان جنوبی سرزمین ناشناخته‌ها شده است.