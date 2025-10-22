پخش زنده
آیین رونمایی از پوستر نخستین جایزه بینالمللی ادبی «گل نرگس» در دانشگاه پیام نور قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ در این مراسم رئیس دانشگاه پیام نور استان گفت: این جشنواره فرصتی ارزشمند برای معرفی توان علمی و فرهنگی دانشگاه در عرصه ملی و بینالمللی است.
رضا مظفری افزود: با توجه به ظرفیتهای فرهنگی و مذهبی شهر مقدس قم و حضور مسجد مقدس جمکران، برگزاری این جشنواره در این استان اقدامی شایسته است و این رویداد بستری مناسب برای مشارکت جوانان و دانشجویان در حوزه فرهنگ مهدویت و انتظار فراهم میکند.
فراخوان شعر نخستین جایزه بینالمللی ادبی «گل نرگس» در دو بخش دانشجویی و آزاد و به چهار زبان فارسی، عربی، اردو و انگلیسی منتشر شده است.
موضوعات این جشنواره شامل محورهای مرتبط با مهدویت و انتظار در ابعاد فردی و معنوی، خانوادگی و اجتماعی، فرهنگی و تمدنی، سیاسی و حاکمیتی و جهانی و انسانی و بخش ویژه غزه محور مقاومت است.