مدیر مخابرات استان یزد از آغاز اجرای پروژه ملی گذار از بسترهای ارتباطی مسی به فیبر نوری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، زارع از آغاز اجرای پروژه ملی گذار از بسترهای ارتباطی مسی به فیبر نوری در استان یزد خبر داد و گفت: این طرح تحولی بزرگ در صنعت ارتباطات کشور و گامی مهم در ارتقای کیفیت و سرعت اینترنت در یزد است.
زارع افزود: شرکت مخابرات ایران با بیش از یک قرن سابقه فعالیت، همواره متناسب با پیشرفت فناوریهای ارتباطی حرکت کرده و اکنون در مرحلهای قرار دارد که بستر سنتی سیمهای مسی را با فناوری فیبر نوری جایگزین میکند.
وی افزود: طی سالهای گذشته فیبر نوری در ارتباطات بینشهری و بینمرکزی مورد استفاده قرار گرفته و از سال ۱۳۹۶ نیز بخشی از مشترکان خانگی و سازمانی از این فناوری بهرهمند شدهاند، اما سیاست جدید وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات بر این است که تمام بستر ارتباطی مردم بهتدریج از مس به فیبر نوری تبدیل شود.
زارع با بیان اینکه پروژه گذر از مس به فیبر نوری بهعنوان یک «مگاپروژه ملی» در سراسر کشور آغاز شده است، گفت: استان یزد نیز همگام با این طرح ملی، اجرای پروژه را در چند مرکز شهری آغاز کرده و انتظار میرود تا پایان سال جاری بخش عمدهای از آن به نتیجه برسد.
مدیر مخابرات استان یزد تصریح کرد: با اجرای کامل این طرح، محدودیتهای سرعت اینترنت حذف و بستر ارتباطی با کیفیت بسیار بالاتر در اختیار مشترکان قرار میگیرد. به گفته وی، فیبر نوری علاوه بر سرعت بالا، از پایداری و امنیت بیشتری نسبت به کابلهای مسی برخوردار است و استفاده از آن موجب صرفهجویی در مصرف منابع ملی میشود.
زارع در ادامه از برگزاری کنفرانس ملی مخابرات در روزهای چهارم و پنجم آبانماه در هتل المپیک خبر داد و افزود: در این رویداد ملی، فعالان صنعت ICT، پیمانکاران، مجریان و تولیدکنندگان گردهم میآیند تا با تبادل نظر و همفکری، روند اجرای پروژه گذر از مس به فیبر نوری در کشور تسریع شود.
وی با اشاره به لزوم همکاری دستگاههای اجرایی، بهویژه شهرداریها، در اجرای این طرح گفت: مخابرات استان یزد آماده استفاده از ظرفیت پیمانکاران بومی و حمایت مدیران استانی برای تسریع در اجرای پروژه است.
زارع در پایان ابراز امیدواری کرد: با همراهی مردم و مسئولان، استان یزد جزو نخستین استانهایی باشد که تمامی مشترکان آن به بستر فیبر نوری متصل میشوند و از مزایای ارتباط پرسرعت و پایدار بهرهمند خواهند شد.