پخش زنده
امروز: -
اداره کل هواشناسی هرمزگان هشدار دریایی سطح زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: این هشدار با توجه به افزایش سرعت باد شمال غربی و مواج شدن دریا برای بعد از ظهر فردا تا اواخر وقت شنبه سوم آبان صادر شده است.
مجتبی حمزه نژاد افزود: سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج با تاکید بر دریای عمان و تنگه هرمز به ۱۵۰ سانتیمتر میرسد.
وی گفت: احتمال اختلال در رفت و آمدهای دریایی در بنادر مرکزی، کشتیهای تجاری به کشور عمان و آسیب به شناورها بویژه شناورهای سبک وجود دارد.
بیشتر بخوانید: پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۳۰ مهر
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: از رفت و آمد شناورهای سبک و صیادی، فعالیتهای تفریحی و شنا با تاکید بر مناطق جاسک، سیریک، هرمز، هنگام، لارک، قشم و خروج شناورها از مبادی غیرمجاز خودداری شود.
حمزه نژاد گفت: تمهیدات لازم برای رفت وآمد ایمن سایر شناورها در نظر گرفته شود.