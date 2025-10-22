رییس اداره منابع آب شهرستان‌های خاتم و مروست از شناسایی و توقیف یک دستگاه حفاری غیرمجاز در منطقه حسن‌قرائیه هرات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مهدی حیدری گفت: در پی اجرای طرح حفاظت از منابع آب زیرزمینی و مقابله با برداشت‌های غیرمجاز، یک دستگاه بالابر برقی که به‌صورت غیرقانونی در حال حفاری یک حلقه چاه کشاورزی در منطقه حسن‌قرائیه هرات بود، شناسایی و توقیف شد.

وی افزود: این عملیات با حضور به‌موقع گروه گشت و بازرسی اداره منابع آب خاتم و با هماهنگی کامل مقام قضایی و نیروی انتظامی انجام گرفت و ادوات حفاری پس از توقیف، به انبار اداره منابع آب شهرستان خاتم منتقل شد.

حیدری با بیان اینکه برخورد با حفاری‌های غیرمجاز از اولویت‌های مهم شرکت آب منطقه‌ای یزد است، تصریح کرد: حفر چاه بدون مجوز علاوه بر تخریب منابع ارزشمند آب زیرزمینی، موجب کاهش سطح آب و خشک شدن چاه‌های مجاز و اراضی کشاورزی در منطقه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس قوانین و مقررات موجود، با متخلفان در زمینه حفاری‌های غیرمجاز و بهره‌برداری غیرقانونی از منابع آب زیرزمینی برخورد قانونی و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.

رییس اداره منابع آب شهرستان‌های خاتم و مروست در پایان با قدردانی از همراهی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در اجرای این مأموریت، بر تداوم گشت‌های نظارتی و پایش مستمر مناطق مستعد حفاری غیرمجاز تأکید کرد و از مردم و بهره برداران خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را از طریق شماره تماس ۳۱۰۷۷ اطلاع دهند، تا از بروز خسارات بیشتر به منابع آبی منطقه جلوگیری شود.