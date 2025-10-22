به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ در این دیدار حجت الاسلام محمدی عراقی سلام رهبر معظم انقلاب را به آیت الله کریمی جهرمی رساند.

آیت الله جهرمی با تقدیر از حجت الاسلام محمدی عراقی در راستای محرومیت‌زدایی و رسیدگی به مشکلات مردم، از وی خواست سلام گرم و دعای مخصوص‌ را به محضر رهبر انقلاب تقدیم نماید.

وی همچنین با اشاره به مراجعات متعدد مردم درباره مسائل معیشتی، خواستار پیگیری حل مشکلات اقتصادی مردم شد.