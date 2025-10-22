پخش زنده
یکصد و یکمین نشست هیئت اجرایی شورای المپیک آسیا امروز همزمان با برپایی سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان بحرین در منامه برگزار شد.
بررسی برنامهها و اقدامات کمیته برگزاری بازیهای آسیایی آیچی ناگویا ۲۰۲۶ توسط مسئولین برگزاری این بازیها و ارائه گزارش از روند آماده سازی میزبانان بازیهای قاره کهن مهمترین دستور جلسه نشست امروز هیئت اجرایی بود. علاوه بر آن کمیته برگزاری بازیهای آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی ریاض ۲۰۲۶ نیز گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای اعضای هیئت اجرایی شورای المپیک آسیا ارائه کرد.
محمود خسروی وفا، رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان بعنوان رئیس کمیته پاراآسیایی OCA و عضو هیئت اجرایی شورای المپیک آسیا در این نشست حضور داشت.