در راستای حفظ سلامت عمومی و ارتقای نظارت‌های بهداشتی، بیش از ۱۴ تُن مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته در زاهدان امحا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس مرکز بهداشت زاهدان گفت: این حجم از مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته حاصل تلاش‌های شبانه‌روزی و مستمر بازرسان بهداشت محیط در سطح مراکز عرضه و فروش مواد غذایی است

فریبرز راشدی افزود: نظارت بر اماکن عمومی و کنترل مواد غذایی از وظایف ذاتی مرکز بهداشت است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با متخلفین مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وی در پایان از شهروندان خواست تا هرگونه موارد مرتبط با تخلفات بهداشتی در رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی را از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ به بازرسان بهداشت محیط اطلاع دهند تا ضمن پیگیری فوری، از تهدید سلامت جامعه جلوگیری شود.