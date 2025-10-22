رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، از آغاز فصل برداشت پنبه در شهرستان‌های پارس‌آباد، اصلاندوز و بیله‌سوار مغان خبر داد و پیش‌بینی کرد بیش از ۳۵ هزار تن پنبه حاصل شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل علی حسین احدی عالی اظهار کرد: سطح زیر کشت پنبه در سال زراعی جاری به هشت هزار و ۷۵۰ هکتار رسیده و عملیات برداشت تا ۱۰ دی ماه ادامه خواهد داشت.

وی متوسط برداشت پنبه از هر هکتار در دشت مغان را چهار تن اعلام کرد و گفت: برای تسهیل کار کشاورزان و پنبه کاران ۶ دستگاه کمباین تخصصی، عملیات برداشت را در این مناطق انجام می‌دهند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به قیمت خرید پنبه در منطقه مغان اظهار کرد: قیمت خرید پنبه بین ۵۵۰ تا ۷۵۰ هزار ریال اعلام شده و محصولاتی که با کمباین برداشت می‌شود، به دلیل کیفیت بالاتر، با نرخ ۷۵۰ هزار ریال ۷۵ خریداری می‌شود.

به گفته احدی عالی، نوع برداشت در این مزارع تلفیقی از مکانیزه و سنتی است؛ به طوری که ۲۰ الی ۳۰ درصد محصول توسط کمباین و مابقی به صورت دستی برداشت می‌شود.

وی همچنین با اشاره به ارقام و بذور کشت شده پنبه در مغان افزود: بیش از ۹۰ درصد بذور کشت شده از ارقام وارداتی شامل مای، لیدر، امریکن ژنتیک و بی‌ای ۱۰۱۰ است.