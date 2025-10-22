مدیر آموزش و پرورش دزفول گفت: هیچ کلاسی در این شهرستان بدون معلم و امکانات نیست و ۲ هزار و ۷۳۴ کلاس درس در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم در مدارس دولتی ساماندهی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر ظاهرطحان روز چهارشنبه در هفتمین نشست شورای آموزش و پرورش در سالن اجتماعات این مدیریت بیان کرد: پروژه مهر با همکاری همه جانبه همکاران و سایر دستگاه‌ها به ویژه شهرداران و بخشداران در تمامی مناطق شهری و روستایی به خوبی اجرا شد.

وی افزود: آموزش و پرورش منطقه دزفول بزرگترین آموزش و پرورش خوزستان را دارد و بهسازی مدرسه، توسعه کلاس‌های درس، تامین میز و نیمکت، کتاب درسی و ساماندهی نیروی انسانی بسیار دشوار است.

ظاهرطحان اظهار داشت: شهرستان دزفول ۱۹۰ مدرسه ابتدایی، ۱۱۲ مدرسه در مقطع متوسطه اول، ۴۵ مدرسه در مقطع متوسطه نظری، هفت مدرسه فنی حرفه‌ای و ۱۰ مدرسه کارودانش دارد که درمجموع تعداد مدارس دولتی این شهرستان ۳۶۴ مدرسه است.

مدیر آموزش و پرورش دزفول به ساماندهی ۲ هزار و ۷۳۴ کلاس درس در این شهرستان اشاره کرد و افزود: یکهزار و ۴۷۷ کلاس از این تعداد مربوط به متوسطه اول، ۳۵۰ کلاس مربوط به متوسطه دوم نظری، ۱۳۱ کلاس فنی و حرفه‌ای و ۱۳۶ کلاس کار و دانش است که نیروی انسانی موردنیاز برای این کلاس‌ها ساماندهی شد ضمن اینکه علاوه بر معلم باید نیرو‌های اجرایی دیگر نیز برای این کلاس‌ها ساماندهی می‌شد.

وی با بیان اینکه همه این کلاس‌ها با کمک خیرین و نوسازی مدارس تجهیز شدند، تاکید کرد: امسال به علت گستردگی آموزش و پرورش، بیشترین نیرو به آموزش و پرورش دزفول اختصاص یافت و ساماندهی خوبی با همکاری معاونت ابتدایی انجام شد.

ظاهرطحان هفته تربیت بدنی و پیوند اولیا و مربیان را نیز تبریک گفت و افزود: علاوه بر اتاق مشاوران و معلمان یک اتاق نیز به عنوان اتاق اولیا در مدارس تدارک دیده شده است تا اولیا و مربیان ارتباط بهتری برای حل مشکلات دانش آموزان داشته باشند.

مدیر آموزش و پرورش دزفول بیان کرد: معاون پرورشی دزفول به علت برگزاری برنامه‌های گسترده پرورشی موفق به کسب مقام نخست استانی شده است.

وی بر ضرورت توجه به پدافند غیرعامل در مدارس تاکید کرد و ادامه داد: سال گذشته مشکلات زیادی در حوزه آب و برق مدارس پیش آمد که باید آموزش‌های لازم در هنگام قطع این خدمات داده شود.

پرداخت ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت هزینه آب و برق مدارس

ظاهرطحان از پرداخت ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت هزینه آب و برق مدارس دزفول خبر داد و خاطرنشان کرد: این مبلغ با پیگیری‌های انجام شده جذب و برای هزینه‌های آب و برق مدارس واریز شد امیدواریم شاهد خدمات بیشتری از این ادارات برای مدارس باشیم.

مسئول نمایندگی نوسازی مدارس دزفول نیز در این نشست گفت: هنرستان شهر منتظران قرار بود اول مهر افتتاح شود ولی محقق نشد.

آرش باقرزاده افزود: این هنرستان یکهزارو ۷۰۰ مترمربع زیربنا دارد و دارای سالن کارگاهی و ۲ هزار مترمربع محوطه است؛ در حال حاضر ساختمان این هنرستان رنگ آمیزی شده و تاسیسات آن باقی مانده است.

وی با بیان اینکه محوطه این هنرستان نیز آماده آسفالت است، ادامه داد: سقف کارگاهی این هنرستان با صرف حدود ۶۰ میلیارد ریال اجرا خواهد شد.

پیمانکار هنرستان شهر منتظران ۱۰۰ میلیارد ریال طلب دارد

مسئول نمایندگی نوسازی مدارس دزفول به مطالبات ۱۰۰ میلیارد ریالی پیمانکار این هنرستان اشاره کرد و گفت: رایزنی‌های زیادی از طریق نماینده دزفول و مدیرکل نوسازی مدارس خوزستان انجام شده و در صورت تزریق اعتبار تلاش می‌شود این هنرستان تا ۲۰ روز آینده تحویل داده شود.

وی افزود: نوسازی مدارس احداث ۶ چمن ورزشی را آغاز کرده که یکی از آنها انجام و دیگری در هنرستان دکتر حسابی آماده افتتاح است؛ چهار چمن دیگر نیز تا هفته‌های آینده افتتاح خواهند شد.

باقرزارده اظهار امیدواری کرد با راه اندازی این چمن‌های ورزشی فضای مدرسه شاداب‌تر شود.

خیرین مدرسه ساز دزفول ۲ مدرسه می‌سازند

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز دزفول نیز در این نشست گفت: یک خیر مدرسه ساز تصمیم دارد دانش آموزان بازمانده از تحصیل را زیرپوشش قراردهد.

عبدالنبی دفتری افزود: همزمان با میلاد حضرت زینب (س) , عملیات اجرایی ساخت ۲ مدرسه توسط خیرین مدرسه ساز در دزفول آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: یکی از این مدارس توسط خانواده نظرزاده به نیت پدرشان و دیگری توسط خانواده صباغ به نیت سهیلا صباغ در کوی حافظ ساخته خواهد شد.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز دزفول گفت: همچنین یکی از خیرین دزفول اقدام به ساخت ۲ کلاس درس در منطقه قلعه نو کرده که تقاضا می‌شود نسبت به تجهیز این کلاس‌ها نیز اقدام شود.

وی افزود: حاج حسین عصاریان یکی از خیرین مدرسه ساز دزفول نیز ساخت ۱۱۰ کلاس درس در خوزستان را آغاز کرده و تاکنون ۶۰ کلاس را ساخته است.

دفتری اضافه کرد: این خیر در آخرین اقدام عملیات ساخت پنج کلاس درس را آغاز کرده که امید است در چند ماه آینده بهره برداری شوند.

در این نشست گزارشی از اقدامات مرکز دارالقرآن دزفول ارایه و از مقام آوران فرهنگی، مقام آوران کشوری در جشنواره ملی طراحی دوخت لباس و مدیر دارالقران خاتم الانبیا بابت کسب مقام برتر استانی و کشوری تجلیل به عمل آمد.