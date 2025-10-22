دامپزشکی مازندران: برای جلوگیری از سرایت بیماری هاری به دامها، واکسینه کردن سگ‌های گَله و نگهبان ضروری است.

لزوم واکسینه کردن سگ‌های گَله در مازندران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی اداره کل دامپزشکی مازندران گفت: برای جلوگیری از سرایت بیماری هاری به دامها، واکسینه کردن سگ‌های گَله ضروری است.

سیدسبحان عمادی جمالی افزود: بیشتر دامداری‌های استان در روستا‌ها قرار دارند که باید از ورود دام‌ها و سگ‌های وحشی به دامداری‌ها جلوگیری کرد تا بیماری هاری به دام‌ها سرایت نکند.

وی تصریح کرد: پارسال بیش از ۲۲ هزار قلاده سگ گَله و نگهبان، در مقابل بیماری هاری واکسینه شدند که امسال هم این کار در حال انجام است.

عمادی جمالی غذادهی بی ضابطه شهروندان به سگ‌های بدون صاحب را یکی از عوامل سرایت بیماری هاری بین انسان و حیوان بیان کرد که باید از این کار، خودداری کرد.