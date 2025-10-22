معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان گفت: برگزاری المپیاد‌های ورزشی زمینه‌ای برای حضور قدرتمند در المپیک لس آنجلس و درخشش ورزشکاران در این مسابقات است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، اسبقیان در مراسم آغاز المپیاد ورزشی استعداد‌های برتر پسران کشور در تبریز با اشاره به اینکه در حال حاضر علاوه بر المپیاد استعداد‌های برتر، جوانان کشور در مسابقات قهرمانی آسیا در بحرین در حال رقابت هستند افزود: در ادامه ناشنوایان ورزشکار در المپیک توکیو حضور می‌یابند، حضور در مسابقات پاراآسیایی امارات و بازی‌های کشور‌های اسلامی نیز از دیگر برنامه‌های وزارت برای آماده نگه داشتن ورزشکاران ملی است.

وی ادامه داد: مسابقات کشور‌های اسلامی برای ما مهم است و در همین راستا، جلسات متعددی با روسای فدراسیون‌ها برگزار کرده‌ایم تا نتایج درخشانی برای ورزش کشور رقم بخورد.

اسبقیان با اشاره به اینکه در تقویم ورزشی، ورزشکاران در مسابقات آسیایی ژاپن حضور می‌یابند اظهار کرد: تمرکز ورزش کشور بر روی حضور در المپیک خواهد بود.

وی با بیان اینکه موفقیت‌های ورزش کشور نتیجه مدیریت شفاف و برنامه‌ریزی وزارت و شخص وزیر است، گفت: مسابقات ورزشی استعداد‌های برتر با هدف بروز و ظهور استعداد‌های برتر در رده سنی ۱۲ تا ۱۶ سال و در ۳۱ استان کشور برگزار می‌شود که بخش دختران در یزد خاتمه یافت و بخش پسران نیز در ۳۲ رشته در حال برگزاری است که میزبانی ۲ رشته هاکی چمنی و دوچرخه سواری با تبریز است.

اسبقیان با تاکید بر ضرورت اهمیت نخبه گزینی و کشف استعداد‌های برتر در این رقابت‌ها گفت: نخبه‌گزینی باعث راهیابی ورزشکاران با استعداد به تیم‌های ملی و در نهایت ایجاد شور و نشاط در جامعه و اهتزاز پرچم ایران در رقابت‌های بین المللی و انسجام و اقتدار ملی خواهد شد.

مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی نیز در این مراسم گفت: امروز تبریز میزبان مراسم افتتاحیه هفتمین دوره رقابت‌های المپیاد ورزشی استعداد‌های برتر پسران است پسرانی که آینده سازان ورزش ایران خواهند بود.

حبیب مقصودی افزود: باید قدردان وزارت ورزش و جوانان بود که این المپیاد را با نام «ورزش قوی، ایران قوی» و با هدف پایداری سکو‌های قهرمانی کشورمان در میادین جهانی و المپیک برگزار می‌کند.

مسابقات هاکی روی چمن و دوچرخه‌سواری المپیاد ورزشی استعداد‌های برتر پسران در سالن ۶ هزار نفری شهید پورشریفی تبریز آغاز به کار کرد.