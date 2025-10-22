آئین نکوداشت روز جهانی استاندارد با تقدیر از ۳۵ برگزیده

در آئین نکوداشت روز جهانی استاندارد از ۳۵ مدیر و کارمند نمونه بخش‌های مختلف استاندارد، همیاران نمونه، تولید کنندگان و ارزیابان تقدیر شد.