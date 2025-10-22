پخش زنده
مانور مقابله با آلودگی نفتی با حضور نمایندگان ۱۵ استان کشور در رودخانه تیروم شیرود تنکابن برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مانور عملیاتی مقابله با آلودگی نفتی در رودخانه تیروم شیرود تنکابن با حضور نمایندگان ۱۵ استان کشور و مشارکت دستگاههای اجرایی و امدادی برگزار شد.
این مانور با هدف آمادگی عملیاتی در برابر حوادث احتمالی بهویژه نشت فرآوردههای نفتی و آلودگیهای زیستمحیطی، و با حضور شرکت پخش فرآوردههای نفتی غرب مازندران، اورژانس، آتشنشانی، هلال احمر، فرمانداری تنکابن، شهرداریهای شیرود و تنکابن، اداره محیط زیست، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مرتبط انجام شد.
افتخاری، رئیس مرکز پخش فرآوردههای نفتی غرب مازندران، با اشاره به حجم بالای تردد نفتکشها در جادههای مازندران و احتمال وقوع حوادث در رودخانهها و دریا، گفت: در این مانور، نحوه مقابله با آلودگی نفتی ناشی از نشت نفتکشها به رودخانه و دریا تمرین شد.
در جریان این مانور، سناریوهایی نظیر اطفای حریق نفتکش، رسیدگی به مصدومان، انتقال اضطراری و پاکسازی رودخانه از نشت مواد نفتی نیز به صورت عملی اجرا گردید.