اعلام جزئیات برگزاری جشنواره تئاتر آذربایجان شرقی

سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان با حضور گروه‌هایی از شهرستان‌های تبریز، آذرشهر، اهر، بناب، چاراویماق، سراب، سردرود، شبستر، عجب شیر، مراغه، ملکان، میانه و هشترود از اول تا دهم آبان در تبریز برگزار می‌شود.