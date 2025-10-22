پخش زنده
امروز: -
سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان با حضور گروههایی از شهرستانهای تبریز، آذرشهر، اهر، بناب، چاراویماق، سراب، سردرود، شبستر، عجب شیر، مراغه، ملکان، میانه و هشترود از اول تا دهم آبان در تبریز برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این دوره از جشنواره ۲۶ نمایش در سالنهای تماشاخانه مهر و ماه، پلاتو میرک، پلاتو استاد حمیدی، پلاتو استاد مقبلی و سالن استاد اقبال آذر روی صحنه میروند.
همچنین کارگاه یکروزه انتقال تجربه با حضور احسان عبدیپور، کارگردان و فیلمنامهنویس در مجتمع فرهنگی هنری ۲۹ بهمن تبریز برگزار میشود.
مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان جشنواره ساعت ۱۵:۳۰ روز شنبه دهم آبان در سالن استاد اقبال آذر مجتمع فرهنگی هنری ۲۹ بهمن تبریز برگزار میشود.