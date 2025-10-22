پخش زنده
با تلاش گروه پزشکی مجتمع آموزشی، درمانی و پژوهشی پیامبر اعظم (ص) بندرعباس جان بانوی ۷۱ سالهای هرمزی نجات یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: بیمار که با علائم ضعف، بیحالی، درد شدید شکم و کاهش سطح هوشیاری به درمانگاه جزیره هرمز مراجعه کرده بود، پس از بررسی، پارگی بزرگترین سرخرگ شکمی (آئورت) تشخیص داده شد و بلافاصله و برای عمل جراحی اورژانسی لاپاراتومی به اتاق عمل منتقل شد.
شاهرخی افزود: در این عمل حساس متخصص جراحی عروق با توجه به شدت پارگی آئورت و خطر بسیار بالای مرگومیر، با استفاده از رگ مصنوعی، سرخرگ آسیبدیده را جایگزین کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: این جراحی که از دشوارترین اعمال جراحی در دنیا محسوب میشود، بیش از پنج ساعت با موفقیت به پایان رسید.
شاهرخی افزود: بیمار پس از عمل به بخش مراقبتهای ویژه منتقل شد و هماکنون با حال عمومی مناسب در بخش بستری است.