به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: در مدارس پیشتاز، سلیمه صادقی از شهرستان رودان در مقطع متوسطه، موفق به کسب رتبه برگزیده کشوری شد.

حوریه حاجی‌زاده افزود: در زمینه تک تجربه، گلناز زمانی از شهرستان سیریک و محدثه خبر از میناب در مقطع ابتدایی، رتبه‌های برتر کشوری را بدست آوردند.

بیشتر بخوانید: آمادگی اعزام دانش‌آموزان هرمزگانی به اردوی راهیان نور جنوب

وی گفت: از دبیرخانه هرمزگان، در مجموع ۹۶ تن حائز رتبه برگزیده استانی و شایسته تقدیر در زمینه‌های مختلف این رویداد ملی شدند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان افزود: رویداد ملی الف تا، بستر ارزشمندی برای شناسایی و معرفی نوآوری‌ها و تجربیات موفق معلمان و مدارس در حوزه تعلیم و تربیت است.