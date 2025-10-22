پخش زنده
رئیس پژوهشکده آبزیان آبهای جنوب کشور از موفقیت پژوهشگران این پژوهشکده در تکثیر خارج از فصل مرسوم ماهی کپور معمولی و همچنین تولید بذر واکسن بیماریهای باکتریایی ماهیان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین هوشمند در نشست خبری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در تهران با اشاره به اینکه اجرای این طرحها، صنعت آبزیپروری کشور را به سمت خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات سوق خواهد داد گفت: بخش خصوصی در انتقال دانش فنی تکثیر ماهیان دریایی در استانهای خوزستان و هرمزگان نقش موثری داشته است .
وی افزود: هم اکنون مرکز تکثیر ماهی دریایی در هرمزگان و خوزستان با استفاده از مولدهایی که از پژوهشکده دریافت کرده، در مقیاس کوچک مشغول فعالیت است و در صورت ورود سرمایهگذاران توانمند، میتوانیم با بهرهگیری از مولدهای داخلی و فناوری بومی، به خودکفایی کامل در تولید بچهماهی دست یابیم.
رئیس پژوهشکده آبزیان آبهای جنوب کشور با اشاره به نوآوری پژوهشکده در تکثیر پاییزه ماهی کپور معمولی گفت: در حالیکه فصل طبیعی زادآوری این گونه در ماههای اسفند و فروردین است، ما توانستیم آن را در پاییز تکثیر کنیم.
هوشمند افزود: این امر موجب میشود دوره پرورش از بهمن ماه آغاز و رشد و بازماندگی ماهیها افزایش یابد و ضریب تبدیل غذایی در مزارع بهبود پیدا کند.
وی به تولید بذر واکسن بیماریهای باکتریایی ماهیان گرمابی اشاره و گفت: با تولید بذر واکسن بیماریهای باکتریایی شایع در ماهیان گرمابی، توانستهایم ایمنی و مقاومت ماهیان را بهطور چشمگیری افزایش دهیم.
رئیس پژوهشکده آبزیان آبهای جنوب کشور افزود: استان خوزستان با بیش از ۱۴ هزار هکتار زمین زیر کشت ماهی کپور و تولید سالانه ۶۴ هزار تن، یکی از قطبهای اصلی پرورش ماهیان گرمابی کشور است.
هوشمند افزود: با انتقال دانش فنی تکثیر خارج از فصل و تولید بذر واکسن بومی، زمینه برای دو دوره تولید در سال، ارتقای بهرهوری و افزایش اشتغال در این بخش فراهم شده است.