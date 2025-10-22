پخش زنده
رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور از ایجاد بانک ژن زنده آرتمیا اورمیانا و بانک سیست جمعیتهای مختلف آرتمیا از ۵۲ منطقه جهان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی نکوئی فرد در نشست خبری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور گفت: با هدف حفاظت از گونه منحصربهفرد آرتمیای دریاچه ارومیه، این بانکها بهعنوان زیرساختی راهبردی برای صیانت از ذخایر ژنتیکی در راستای سیاستهای احیای زیستمندان دریاچه اورمیه و توسعه فناوریهای نوین شیلاتی در کشور ایجاد شدهاند.
وی افزود: ایران پس از دانشگاه گنت بلژیک، دومین بانک و کلکسیون سیست ( تخم میگو )آرتمیا در جهان را در اختیار دارد که نقشی کلیدی در تضمین و حفظ ذخایر آرتمیا در کشور ایفا میکند.
رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور با اشاره به اهمیت آرتمیا بهعنوان غذای اصلی لارو آبزیان، گفت: در صنعت آبزیپروری، حدود ۶۰ درصد از نیاز به سیست( تخم میگو ) مربوط به تامین غذای مرحله لاروی مراکز تکثیر میگو و بقیه برای مراحل لاروی ماهیان خاویاری، زینتی و دریایی و سایر آبزیان است.
علی نکوئی فرد افزود: این موجود بهعلت اندازه بسیار ریز و ترکیب تغذیهای غنی خود، بهترین گزینه برای تغذیه لارو میگو در مرحله پست لاروی بوده و جایگزین دیگری ندارد.
وی گفت: برآوردها نشان میدهد نیاز جهانی به آرتمیا بیش از پنج هزار تن در سال است که بیش از ۹۰ درصد آن از منابع طبیعی در کشورهایی مانند چین، روسیه و آمریکا برداشت میشود.
رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور افزود: ایران نیز در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت، با هدف تقویت امنیت غذایی و افزایش تولید آبزیان، توسعه پرورش آرتمیا را بهعنوان یک اولویت ملی دنبال میکند.
رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور به طرحهای اجرایی در استانهای مختلف کشور اشاره و گفت: در استانهای یزد، اصفهان و آذربایجان غربی، مطالعات گستردهای در زمینه بهرهبرداری از آبهای نامتعارف برای پرورش آبزیان انجام شده است و این رویکرد، ضمن استفاده بهینه از منابع موجود، در کاهش فشار بر منابع آب شیرین و پایداری تولید نقش دارد.
علی نکوئی فرد با تاکید بر اهمیت بومیسازی فناوریهای شیلاتی، افزود: یکی از دستاوردهای مهم مرکز، تولید محلولهای نگهدارنده طبیعی بر پایه عصارههای گیاهی و جلبکی است که با قیمت کمتر از دو یورو، جایگزینی اقتصادی برای نمونههای خارجی با قیمت حدود ۴۰ یورو محسوب میشود.
وی گفت: این فناوری، ماندگاری فیله قزلآلا را از دو تا سه روز به هشت روز در دمای یخچالی افزایش داده و موجب کاهش ضایعات غذایی و حفظ کیفیت محصولات شیلاتی میشود.
رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور افزود: ترکیبات جلبکی و محلولهای طبیعی تولیدشده در این مرکز، علاوه بر ارتقای سلامت و کیفیت محصولات، در بهبود زنجیره تامین شیلاتی و توسعه صادرات نقش دارند.
نکوئی فرد همچنین از موفقیتهای اخیر در حوزه تکثیر ماهیان سردآبی خبر داد و گفت: ورود این مرکز به طرحهای ملی در آذربایجان غربی از ورشکستگی سه مرکز تکثیر قزلآلا به دلیل شیوع بیماریهای ویروسی جلوگیری کرد.
وی افزود: این مراکز که پیشتر وابسته به واردات تخم خارجی و درگیر بیماریهای ویروسی مخاطره آمیز بودند، اکنون با نسل دوم قزلآلای باسلامت بالا که از سال ۹۷ نخستین بچه ماهیان طرح ملی SPF را دریافت کردند، فعالیت میکنند و با اجرای این طرح سالانه حدود ۲۵۰ تن ماهی قزل الای رنگین کمان سالم و عاری از عوامل بیماریهای خاص تولید میکنند.
رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور (ارومیه) با تاکید بر نقش بخش خصوصی در تجاریسازی و انتقال فناوری گفت: همکاری میان مراکز تحقیقاتی و سرمایهگذاران بخش خصوصی، تضمینکننده تداوم نوآوری، افزایش بهرهوری و تحقق اهداف امنیت غذایی کشور است.
علی نکوئی فرد افزود : این مرکز تاکنون ۳ دانش فنی را به بخش خصوصی واگذار و تجاری سازی کرده و ۵ فناوری دیگر نیز در دستور واگذاری قرار دارد.