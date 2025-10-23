در نشست تخصصی اساتید و صاحبنظران حوزه شهرسازی، ضرورت هماهنگی طرح تأمین زمین با برنامه‌های آمایش سرزمین و نیازسنجی مسکن به عنوان راهکاری کلیدی برای افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور مورد تأکید قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، نشست هم‌اندیشی اساتید و صاحبنظران حوزه شهرسازی و معماری برگزار و در آن، طرح مطالعاتی ارزیابی و برنامه تأمین زمین با هدف افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور ارائه و بررسی شد.

این طرح، ضمن آسیب‌شناسی عملکرد گذشته، به شناسایی ظرفیت‌های سرزمینی و تعریف سکونتگاه‌های هدف می‌پردازد.

غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری، تأکید کرد این سند باید در راستای برنامه‌های توسعه کشور و با رعایت قوانین آمایش سرزمین تدوین شود.

شرکت‌کنندگان بر اهمیت هماهنگی این طرح با سیاست‌های کلان آمایش و نیازسنجی مسکن تأکید و پیشنهاد کردند که بسته سیاستی نهایی باید به صورت ملی و منطقه‌ای، گام‌های عملیاتی برای تأمین زمین مسکن را مشخص کند.

همچنین توجه به توزیع جمعیت و توانمندی‌های سرزمینی به عنوان مبنایی برای برنامه‌ریزی آینده مورد تأکید قرار گرفت. این نشست فرصتی برای تبادل نظر و ارتقای کیفیت برنامه‌ریزی شهری بود.