به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی مازندران گفت: در اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا بخصوص چوب آلات جنگلی، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی در استان قرار گرفت.

سرهنگ سامع خورشاد افزود: با رصد اطلاعاتی و همکاری یگان حفاظت منابع طبیعی استان و شهرستان آمل و نماینده پلیس امنیت اقتصادی استان مستقر در یگان حفاظت منابع طبیعی استان، یکی از متهمان سابقه دار که داری سابقه قاچاق چوب آلات در شهرستان نور و آمل بود تحت رصد قرار گرفت.

او ادامه داد: ماموران با اقدامات اطلاعاتی، خودروی متهم را در شهرستان نوشهر که حامل چوب الوار راش بوده و قصد انتقال و فروش در شهرستان آمل را داشت توقیف و متهم را دستگیر کردند.

رییس پلیس امنیت اقتصادی مازندران گفت: ماموران در بازدید از نیسان توقیفی تعداد ۱۸ عدد الوار چوب جنگلی راش به ابعاد ۲ متر به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال را کشف کردند.

سرهنگ خورشاد افزود: با توجه به تکرار سوابق متهم با هماهنگی قضایی تحت عنوان قاچاقچی حرفه‌ای تا انجام تحقیقات تکمیلی تحت نظر قرار گرفت.