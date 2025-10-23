صنعت مس در استان زنجان با پیشینه‌ای کهن، امروز با ترکیب هنر سنتی و ایده‌های نوگرایانه جوانان، جان تازه‌ای گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مس در استان زنجان نه‌تنها یک هنر اصیل و ریشه‌دار، بلکه صنعتی پویا و اقتصادی حیاتی برای استان شمار می‌رود.

امروزه بیش از ۱۰۰ واحد صنعتی و نیمه‌صنعتی در زمینه تولید محصولات مسی در زنجان فعال هستند و این هنر دیرینه در قالب دو بخش سنتی و صنعتی با نوآوری جوانان ادامه دارد.

بیش از ۵۰۰ کارگاه مسگری در استان زنجان فعال‌اند که در مجموع برای حدود ۵ هزار نفر به صورت مستقیم و ۳ هزار نفر به شکل غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده‌اند.

رشته‌هایی همچون مسگری سنتی، پیروزه‌کوبی، مس‌پرداز، میناکاری و تابلوسازی از جمله زیرشاخه‌های فعال این حوزه هستند.

صنایع دستی مسی استان زنجان به دلیل کیفیت بالا، علاوه بر بازارهای داخلی، در سطح بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفته و صادرات آن در سال گذشته بیش از ۵۰۰ هزار دلار ارزآوری داشته است. هند، ترکیه، کانادا، روسیه، آلمان، عمان و امارات از جمله کشورهای مقصد این صادرات هستند.

کارشناسان گردش مالی این صنعت را بیش از ۴۳۹ میلیارد تومان در ماه برآورد کرده‌اند که نقش مهمی در رونق اقتصادی استان دارد. استان‌هایی چون اصفهان، تهران و مشهد نیز بازارهای مصرف پررونقی برای تولیدات مسی زنجان به‌شمار می‌روند.