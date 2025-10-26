پخش زنده
۲۵۴ دستگاه ناوگان راهداری برای مقابله با شرایط زمستانی آماده شده است که ۲۰۰ دستگاه بهطور ویژه در عملیات برفروبی بهکار گرفته میشود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان زنجان با اشاره به آمادهسازی ۲۵۴ دستگاه سبک، سنگین و نیمه سنگین این اداره برای مقابله با شرایط جوی زمستان، گفت: از این تعداد، ۲۰۰ دستگاه بهطور ویژه در عملیات راهداری زمستانی به کارگیری میشود.
اسماعیلی افزود: در راستای افزایش تابآوری ناوگان و تضمین ایمنی تردد در جادههای استان طی فصل سرما، ماشینآلات راهداری سبک، سنگین و نیمهسنگین مورد بازرسی و تعمیر قرار گرفت.
وی یادآوری کرد: طبق برنامهریزیهای انجام شده، ۲۰۰ دستگاه از این تجهیزات به صورت عملیاتی در زمان بارش برف و یخبندان بهکارگیری خواهد شد.
اسماعیلی به اقدامات انجام شده در حوزه نگهداری و تجهیزات اشاره کرد و افزود: در یک اقدام پیشگیرانه و زیباییشناختی، تمامی نمکپاشهای مستقر بر روی ماشینآلات از نظر ظاهری و فنی مورد بررسی قرار گرفت و پوسیدگیها رفع و عملیات رنگآمیزی کامل بر روی آنها انجام شد.
وی اظهار داشت: همچنین برای جلوگیری از هرگونه وقفه در عملیات، مقادیر کافی از ملزومات مصرفی شامل ضد یخ، روغن، لاستیک و دم تیغ گریدرها به صورت استراتژیک خریداری و ذخیرهسازی شده است.
به گفته اسماعیلی، تعمیرات ماشینآلات به صورت جاری و مستمر توسط چهار شرکت پیمانکار متخصص انجام میشود که این شرکتها بر اساس نوع دستگاه (سنگین، نیمهسنگین و سبک) تفکیک و تجهیز شدهاند.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان زنجان ادامه داد: طبق روال هر ساله، یک ماه پیش از آغاز رسمی زمستان، تمامی تعمیرات اساسی و سرویس خودروهای نمکپاش بهطور کامل به اتمام میرسد.
وی به برنامههای توسعه ناوگان اشاره و خاطر نشان کرد: در راستای نوسازی و تقویت تجهیزات استان، هم اکنون هفت دستگاه کامیون جدید به ناوگان اضافه خواهد شد.
اسماعیلی خاطر نشان کرد: همچنین خرید ۲۶ دستگاه ماشینآلات سنگین و نیمهسنگین جدید در دستور کار قرار دارد که امیدواریم با تلاشهای ما تا پایان سال ۱۴۰۴، این برنامه توسعهای محقق شود.