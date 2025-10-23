برای اجرای ده طرح عمرانی، اصلاحی و توسعه و تجهیز در بیمارستان بوکان بیش از ۴۰میلیاردریال هزینه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرماندار بوکان به همراه مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان و رئیس و پرسنل بیمارستان شهید دکتر قلی‌پور، از فعالیت‌های عمرانی و برنامه‌های توسعه‌ای این بیمارستان بازدید کرد.

در جریان این بازدید، دکتر علی حسین زاده رئیس شبکه و درمان بوکان گزارشی از وضعیت اجرایی پروژه‌ها و نیاز‌های بهداشتی و درمانی بیمارستان ارائه داد و بر لزوم حمایت بیشتر از این مرکز به ویژه در زمینه تأمین تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی متخصص، جهت ارائه خدمات بهینه به جامعه تأکید کرد.

دکتر حسین زاده همچنین از اجرای ده طرح عمرانی، اصلاحی و توسعه و تجهیز در بیمارستان شهید دکتر قلی‌پور بوکان خبر دادوافزود: برای اجرای این طرح‌ها مبلغ ۴۶ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

فرماندار بوکان ضمن ارزیابی وضعیت فیزیکی بیمارستان و اقدامات در حال انجام در زمینه بهسازی و نوسازی، در جریان فعالیت‌های عمرانی در دست اجرا قرار گرفت وبر اهمیت ارتقاء کیفیت خدمات درمانی و توجه ویژه به بهبود زیرساخت‌های بیمارستانی در راستای تأمین سلامت شهروندان تأکید کرد.

خشایارصنعتی به جهت کسب رتبه برتر بیمارستانی از تلاش‌های کادر درمانی این بیمارستان در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران قدردانی کرده و بر تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی، به ویژه بخش‌های اورژانس و بستری، برای ارائه خدمات بهتر به مردم شهرستان تأکید کرد.

این بازدید با هدف ارزیابی روند اجرای فعالیت‌های توسعه‌ای و ارتقای کیفیت خدمات درمانی صورت گرفت.