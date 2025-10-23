پویش کاشت گل و بهسازی زیستگاه پرندگان خورسور در بندرکنگ

با هدف زیباسازی و احیای بافت تاریخی، اجرای دو پویش مردمی کاشت گل کاغذی و بهسازی منطقه گردشگری و زیستگاه پرندگان خور سور در بندرکنگ آغاز شد.