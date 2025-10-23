پخش زنده
با هدف زیباسازی و احیای بافت تاریخی، اجرای دو پویش مردمی کاشت گل کاغذی و بهسازی منطقه گردشگری و زیستگاه پرندگان خور سور در بندرکنگ آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ شهردار بندرکنگ گفت: در پویش کاشت گل کاغذی هر ماه ۲۰۰ نهال در بافت تاریخی بندرکنگ کاشته میشود.
خلیل اسودی افزود: تا پایان سال، بیش از هزار نهال گل کاغذی در این منطقه کاشته میشود.
وی گفت: در منطقه گردشگری و زیستگاه پرندگان خور سور نیز که در سالهای گذشته محل انباشت نخالههای ساختمانی بود، با مشارکت بیش از ۱۵ کامیوندار عملیات پاکسازی و بهسازی آغاز شده است.
