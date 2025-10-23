سه دارالحفظ قرآن کریم در روستای چاه شیرین، دهو و شهر هشتبندی شهرستان میناب راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مسئول دارالقرآن سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان گفت: برای راه اندازی این سه مرکز ٢٠٠ میلیون تومان هزینه شده است.

حجت الاسلام سجاد لقمانی افزود: در این مراکز ٩ مربی آموزش حفظ، روخوانی، روانخوانی، تفسیر و تجوید را برعهده دارند.

وی گفت: تاکنون ۴۵٠ قرآن آموز نوجوان در این مراکز نام نویسی کرده‌اند.

مسئول دارالقرآن سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان گفت: هدف از راه اندازی دارالحفظ قرآن کریم، طبق فرمایش مقام معظم رهبری رسیدن به تربیت ١٠ میلیون حافظ قرآن است و سهم شهرستان میناب هم ٣۵ هزار و ۵٠٠ حافظ است.

سرهنگ پاسدار علی اسلامی فرمانده سپاه میناب نیز گفت: به نوجوانان و جوانانی که در این مراکز موفق به حفظ یک جز از قرآن کریم شوند ۶ میلیون تومان هدیه نقدی پرداخت می‌شود.