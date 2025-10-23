در اجرای دومین بند از تفاهم‌نامه خواهرخواندگی میان شهر‌های بندر لنگه و لارستان از بلوار «شهر تاریخی بندر لنگه» در لارستان و خیابان «لارستان» در بندر لنگه رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، ابراهیم فرهمندنیا شهردار بندرلنگه در این مراسم گفت: امیدواریم با اجرای کامل بند‌های تفاهم‌نامه، گام‌های موثری در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای بندر لنگه و لارستان برداشته شود.

نماینده مردم شهرستان‌های لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم در مجلس شورای اسلامی نیز این اقدام را گامی ارزشمند و تاریخی برای تقویت پیوند‌های فرهنگی و اقتصادی میان دو شهر دانست.

علاءالدین بروجردی با اشاره به اشتراکات زبانی و تاریخی مردم دو منطقه افزود: امیدواریم در آینده شاهد توسعه همکاری‌های تجاری، اقتصادی و فرهنگی باشیم.

تفاهم‌نامه خواهرخواندگی بندر لنگه و لارستان ماه گذشته از سوی شهرداران دو شهر به امضا رسید و اجرای بند‌های آن در دستور کار مشترک مدیریت شهری دو منطقه قرار دارد.