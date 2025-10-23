یکم آبان سالروز شهادت آیت الله سید مصطفی خمینی است. عالمی انقلابی که با تاثیرپذیری از شخصیت امام خمینی (ره) به مبارزه با ظلم و ستم رژیم پهلوی پرداخت و زندان و تبعید هرگز بر اراده پولادین او خللی وارد نساخت و شهادتش همچون شعله‌ای فروزان، حیات تازه‌ای را به نهضت اسلامی بخشید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سیدمصطفی خمینی در ۲۱ آذر ۱۳۰۹ خورشیدی در قم دیده به جهان گشود. او در کانونی سرشار از معنویت و عرفان پرورش یافت و با نبوغ و استعداد خویش همگان را شگفت زده ساخت. وی تحصیلات ابتدایی را در دبستان‌های «باقریه و سنایی» سپری کرد و پس از آن به آموختن مقدمه‌های علوم و معارف دینی پرداخت و از محضر استادانی، چون آیات عظام «مرتضی حائری یزدی، محمد صدوقی، سیدمحمدباقر سلطانی، سیدرضا صدر، سیدحسین طباطبایی بروجردی، سیدمحمد حجت کوه‌کمری و سیدمحمد محقق داماد» بهره‌های فراوانی برد و در ۲۷ سالگی به درجه اجتهاد نایل آمد و در مدرسه حجتیه قم به تدریس اصول فقه و فلسفه مشغول شد.

مروری بر آثار این محقق و فقیه فرزانه گواهی بر نبوغ و فقاهت پویای وی است که از آن جمله می‌توان به تالیف هایی، چون «القواعد الحکمیه، حاشیه بر شرح هدایه ملاصدرا، حاشیه بر مبدأ و معاد ملاصدرا، البیع، الاجاره، مستند تحریرالوسیله، الحاشیة علی‌العروة الوثقی، الخیارات، المکاسب المحرمه، الواجبات فی‌الصلاه، الصوم، تحریرات فی‌الاصول، الطهاره و القواعدالرجالیه» اشاره کرد.

سیدمصطفی خمینی با آغاز نهضت انقلاب اسلامی در کنار امام خمینی (ره) پدر بزرگوار خویش، مبارزه علیه حکومت پهلوی را شدت بخشید و در پیشبرد آن نقش بسزایی داشت. مدتی بعد وی در پی اقدام‌های انقلابی خویش به وسیله عوامل رژیم دستگیر و به ترکیه و عراق تبعید شد.

سرانجام این فقیه پس از دورانی سراسر تلاش و مبارزه در یکم آبان ۱۳۵۶ در نجف به شهادت رسید. امام خمینی (ره) در پی شهادت این عالم فرزانه در پیامی فرمودند: «انا لله و انا الیه راجعون، در روز یکشنبه نهم ذی القعده الحرام ۱۳۹۷ مصطفی خمینی، نور بصرم و مهجه قلبم دار فانی را وداع کرد و به جوار رحمت حق تعالی رهسپار شد.»