به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان دارو درمان سلفچگان از رشد صادرات این مجموعه در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: ارزش صادرات محصولات این شرکت دارویی به بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار یورو رسید.

حجت‌الله ذبیحی با اشاره به اینکه پایه اصلی تولید داروها در این شرکت بر اساس طب سنتی و گیاهان دارویی است گفت: این شرکت که در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم فعالیت می‌کند، هم‌اکنون ۴۵ نوع محصول متنوع در حوزه داروهای ویژه انسان و دام تولید می‌کند.

وی افزود: محصولات این شرکت شامل پمادهای سوختگی، پماد زخم بستر، پماد زخم دیابت و اسپری‌های مخصوص ترمیم زخم‌های دامی است که محصولات دامی به ۸ کشور و داروهای انسانی به ۱۸ کشور صادر می شود.

ذبیحی با اشاره به سابقه علمی و تحقیقاتی این مجموعه گفت: شرکت دارو درمان سلفچگان از سال ۱۳۸۵ فعالیت تحقیقاتی خود را در زمینه تولید داروهای مبتنی بر گیاهان دارویی آغاز کرده است و پس از انجام تحقیقات بالینی، در سال ۱۳۹۲ موفق به تولید اولین محصول ویژه بیماری‌های طیور شد.

مدیر عامل دارو درمان سلفچگان یادآور شد: این مجموعه فعالیت خود را از آزمایشگاه‌های کوچک آغاز کرد و پس از سال‌ها تلاش و آزمون و خطا، موفق به اخذ سند دانش‌بنیانی شد و امروز به جایگاهی رسیده که محصولاتش از استقبال خوبی در بازار های جهانی برخوردار شده است.