هفت طرح عمرانی، خدماتی و ورزشی با بیش از ۲۱۰ میلیارد ریال در شهرستان مبارکه به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار مبارکه گفت: طرحهای شهرداری دهسرخ (میادین وحدت و فردوسی، بلوار آزادی و مانیتورینگ و پایش تصویری) و زمین چمن مصنوعی این شهر و ناحیههای ۱و۲ شهرداری مبارکه در محلههای صفاییه و قهنویه و پارک محلهی نصیر آباد از طرحهایی است که افتتاح شده است.
محمدرضا عسگریان افزود: امروز احداث ساختمان جدید مدرسهی شهید چوپانی شهر دهسرخ و نیروگاه خورشیدی سازمان اتوبوسرانی شهرداری مبارکه با بیش از ۲۲۰ میلیارد ریال اعتبار آغاز شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هم در این این آیین گفت: ببش از ۹۰درصد از زمینهای مورد نیاز طرح ملی نهضت مسکن تامین شده است که این میزان در شهرستان مبارکه به صد درصد رسیده و در حال حاضر، در مرحلهی ساخت یا تحویل قرار دارند.
علیرضا قاری قرآن در ادامه افزود: طرح تفصیلی شهرها و الحاق زمینها به این طرح ملی جزء اولویتهای کاری شورای برنامه ریزی است و به محض تامین زمینها، کار ساخت و تحویل منازل انجام خواهد گرفت.
زهرا سعیدی نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نصف شدن سهم آلایندگی شهرستان در سالهای اخیر گفت: از سال ۱۴۰۰تا کنون، همان مبلغ مصوب شده به شهرداریها پرداخت نشده بود که با پیگیریهای صورت گرفته، مرحله اول سال ۱۴۰۰، پرداخت شد.