رئیس کل گمرک از تدوین تسهیلات ویژه برای واردات مواد اولیه، تجهیزات خطوط تولید و کاهش هزینه‌های زمانی و مالی فعالان اقتصادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرود عسگری، رئیس کل گمرک گفت: یکی از این تسهیلات، امکان «حمل یکسره» کالاست.

بدین صورت که پس از دریافت مجوز منشأ ارز از بانک مرکزی، کالا بدون نیاز به تخلیه در گمرک می‌تواند مستقیماً به مقصد نهایی یا واحد تولیدی واردکننده منتقل شود.

رئیس کل گمرک با اشاره به وجود ۳۴۷ انبار اختصاصی در کشور گفت: بسیاری از واحدهای بزرگ تولیدی کشور در محوطه خود گمرک اختصاصی ایجاد کرده‌اند تا کالا مستقیماً از مبادی ورودی به این انبارها منتقل شود. این اقدام ضمن جلوگیری از تخلیه و بارگیری مجدد، هزینه‌ها و خسارات احتمالی ناشی از انتقال کالا را نیز کاهش می‌دهد.

عسگری همچنین به اجرای طرح «فعالان مجاز اقتصادی» (AEO) اشاره کرد و افزود: برای این فعالان، کانال سبز گمرکی تعریف شده است؛ بدین معنا که کالاهای آنها بدون ارزیابی و کارشناسی فیزیکی، ترخیص می‌شود تا فرآیند واردات سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر انجام گیرد.