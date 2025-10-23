رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه به نمایندگی از فعالان اقتصادی وسرمایه گذاران مشائل و مشکلات این قشر را با رئیس جمهور در میان گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه در دیدار رئیس جمهور با فعالان اقتصادی وسرمایه گذاران آذربایجان غربی با اشاره به مسائل و مشکلات پیش روی توسعه تجارت خارجی استان افزود: راکد ماندن چهار هزار دستگاه کشنده در پشت مرزها، معطلی کامیون‌ها در مرز‌های مشترک با ترکیه و عراق به دلیل ضعف زیرساخت و تجهیزات و همچنین مالیات‌های سنگین که موجب زمین‌گیر شدن فعالان تجاری شده، بخشی از موانع پیش روی فعالان اقتصادی استان است.

قاسم کریمی در ادامه گفت : برداشتن تحریم‌های داخلی با شما و دور زدن تحریم‌های خارجی با ما؛ قول می‌دهیم تا تمام تلاش‌ها برای توسعه اقتصادی کشور به کار گرفته شود.

وی با اشاره به ۹۶۷ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور و قرار گرفتن آذربایجان غربی در مسیر کریدور‌های مهم بین‌المللی، اظهار کرد: این استان توانایی تبدیل شدن به هاب لجستیک کشور را دارد که ضروری است در سیاستهای کلان در این حوزه تغییر یابد.

رییس اتاق تعاون آذربایجان‌غربی هم در ادامه این نشست، با اشاره به کمبود نقدینگی در تعاونی‌های مرزنشین و نبود حمایت‌های مالی، گفت: یکی از مشکلات اصلی در تجارت منطقه، موضوع کولبری است؛ اگرچه قانون جدید بخشی از مشکلات را کاهش داده، اما سهمیه‌های محدود همچنان مسئله‌ساز است.

باقر خلیلی اضافه کرد: رفع تعهدات ارزی تعاونی‌های مرزنشین، حذف مالیات‌های سنگین برخلاف قانون و توجه جدی به تعاونی‌هایی که اکنون فقط نامی از آنها باقی مانده، باید در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین کمبود نهاده‌های دامی را عاملی فلج‌کننده برای صنعت دام و طیور کشور دانست و هشدار داد: در صورت بی‌توجهی، بحران عمیقی در بازار گوشت قرمز و سفید ایجاد می‌شود.