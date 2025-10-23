به گزازش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی امروز در جریان بازدید از شهر تاریخی توس، بر ضرورت صیانت و احیای هویت تمدنی این شهر کهن تاکید کرد.

سیدرضا صالحی‌ امیری در این بازدید با اشاره به جایگاه ممتاز توس در تاریخ و تمدن ایرانی ـ اسلامی، اظهار داشت: توس نه‌ تنها خاستگاه اندیشه، ادب و حکمت ایرانی است، بلکه نمادی از پیوند ریشه‌ های فرهنگی و معنوی ملت ایران با میراث علمی و فلسفی جهان اسلام به شمار می‌ رود. اهتمام دولت بر آن است تا با نگاهی ملی و تمدنی، مسیر احیای جایگاه تاریخی توس را با قدرت دنبال کند.

صالحی‌ امیری با تاکید بر ضرورت ایجاد «باغ مفاخر توس» و ساماندهی آرامگاه امام محمد غزالی، افزود: طرح های فرهنگی توس باید با رویکردی جامع و مبتنی بر پژوهش‌ های علمی و میراثی پیش برود تا این شهر بتواند به عنوان قطب فرهنگی و مقصد گردشگری تمدنی در سطح ملی و بین‌ المللی معرفی شود.

وی همچنین با اشاره به اختصاص اعتبار ملی ویژه برای توس گفت: با حمایت دولت و همراهی نهادهای علمی و فرهنگی، توس می‌ تواند به الگویی برای مدیریت هوشمندانه میراث‌ فرهنگی در کشور تبدیل شود؛ شهری که در آن، گذشته و آینده در کنار یکدیگر معنا می‌ یابند.

در این بازدید، جمعی از مدیران ارشد استانی، کارشناسان میراث‌ فرهنگی و فعالان حوزه گردشگری حضور داشتند و آخرین وضعیت طرح‌ های مرمتی، ساماندهی و توسعه گردشگری توس مورد بررسی قرار گرفت.