به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهدی اعتمادی افزود: در همین بازه زمانی، سه هزار و ۸۶۰ متر از طرح‌های ساخت و بهسازی کانال‌های آبرسانی عملیاتی شده‌اند و برای سال پیش‌رو نیز اجرای چهار هزار متر دیگر در دستور کار قرار دارد.

اعتمادی یادآور شد: پارسال، بیش از ۲۵.۵ کیلومتر راه دسترسی و جاده بین مزارع در سطح استان ساخته شده که ۸.۵ کیلومتر دیگر برای سال جاری برنامه‌ریزی شده است تا مسیر‌های ارتباطی کشاورزان بهبود یابد.

وی ادامه داد: همچنین در سال گذشته حدود ۶۰۰ متر از قنات‌های استان احیا و مرمت شده‌اند که با توجه به نیاز منطقه و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۲۵۰۰ متر خواهد رسید.

مدیر و آب و خاک جهاد کشاورزی بوشهر با اشاره به اینکه طرح مطالعات خاک‌شناسی در سال ۱۴۰۳ در سطح هزار هکتار انجام گرفته است، گفت: بر اساس پیگیری‌های مستمر و مکاتبات صورت‌گرفته، تهیه اطلس خاک‌شناسی شهرستان‌های بوشهر و دشتی در سطح ۲ هزار هکتار برای سال ۱۴۰۴ در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: با هدف ارتقای بهره‌وری منابع، حمایت از کشاورزان و توسعه پایدار طرح‌های عمرانی و فنی در حوزه آب و خاک این استان از پیشرفت چشمگیر برخوردار است.

اعتمادی اضافه کرد: اجرای سامانه‌های نوین آبیاری، ساخت و بهسازی کانال‌های آبرسانی، راه‌های دسترسی و جاده‌های بین مزارع، مطالعات خاک‌شناسی و تهیه اطلس خاک، احیا و مرمت قنوات از جمله اقدامات شاخص این بخش است.